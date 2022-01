Studenti dell’Artom in visita alla Scelfo Mechanical Solutions di Castell’Alfero

Grazie alla disponibilità della ditta Scelfo Mechanical Solutions, azienda specializzata in riparazioni di prodotti ed accessori ad alta tecnologia per le macchine utensili, gli allievi della 5P dell’I.T.I.S. “A. Artom” di Asti, sezione di Canelli, hanno potuto vedere nel concreto un potenziale sbocco lavorativo per il quale si stanno preparando nel loro corso di studi.

Lunedì 13 dicembre gli studenti hanno infatti potuto visitare l’officina soffermandosi sulle varie attività, quali revisioni e riparazioni di mandrini, elettromandrini, tavole girevoli e teste tiltanti. Per gli allievi è stato un momento per aumentare le loro conoscenze attraverso una full immersion pratica, in un ambiente lavorativo stimolante e ad alto contenuto tecnologico. L’attenzione si è più volte soffermata su alcune riparazioni in corso ed anche su quelle già in fase di ultimazione, dove sono state spiegate le fasi di lavoro, in particolare quella di collaudo. Di particolare interesse la dimostrazione delle attrezzature usate, rimarcando l’importanza della meccanica di precisione in questo settore.

“Numerose le occasioni di domande per i ragazzi che hanno avuto modo così di vedere esaudite le loro curiosità su aspetti e nuove tecnologie all’avanguardia. Un ringraziamento speciale va al titolare, Gionatan Scelfo, che ha illustrato con professionalità e competenza tutte le fasi operative dallo smontaggio al collaudo, passando attraverso l’analisi del guasto, le azioni correttive e le operazioni di rimontaggio. E’ stata una interessante iniziativa che ha visto due importanti realtà del territorio astigiano collaborare professionalmente, nell’interesse degli allievi e l’augurio è che ci possano essere in futuro interessanti occasioni per ripetere l’esperienza” commenta il dirigente scolastico Franco Calcagno.