Stagione teatrale a Nizza Monferrato: rimandato lo spettacolo “Oblivion Rhapsody”

La stagione teatrale comunale al Teatro Sociale di Nizza Monferrato subirà delle modifiche. Il primo spettacolo, “Oblivion Rhapsody”, in calendario per martedì 25 gennaio, per motivi interni alla compagnia, è stato rimandato a martedì 8 febbraio.

Per maggiori informazioni sulla stagione teatrale, sostenuta dal Comune di Nizza Monferrato e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, ente strumentale della Regione Piemonte, e organizzata in collaborazione con Arte e Tecnica, leggi QUI.