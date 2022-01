Si avvicina l’inaugurazione della Mostra “Grandi Fotografi Astigiani” della Sezione Fotografia della Polisportiva CR Asti

La Sezione Fotografia della Polisportiva Cassa di Risparmio di Asti, in occasione della celebrazione del venticinquennale della sua costituzione, ha promosso una iniziativa fotografico-culturale destinata a ricordare e/o far conoscere i grandi “maestri” della fotografia astigiana.

Questa attività si concretizzerà nella Mostra retrospettiva “Grandi Fotografi Astigiani” che si inaugurerà il 29 gennaio 2022 (alle ore 16,00) presso lo Spazio San Giovanni – Via Natta 36 – Asti, e con apertura al pubblico dal 30 gennaio al 13 marzo 2022.

Grazie alla collaborazione di alcuni collezionisti/storici e di soci amatori verranno messe a disposizione di questo progetto collezioni personali (fotografie, documenti, apparecchiature e strumenti fotografici).

Saranno esposte oltre 200 immagini (per la maggior parte in originale), di questi artisti che, tramite le loro opere, hanno lasciato, tra la fine del 1800 e i primi decenni del 1900, un segno tangibile della nuova arte della fotografia, portando il nome di Asti in tutta Italia e nel mondo.

Orari della mostra con ingresso gratuito

venerdi 15,00 – 18,00

sabato e domenica 9,30 – 13,00 15,00 – 18,00

Su prenotazione: telefonare il giorno lavorativo precedente al n. 3517077031. Per informazioni e chiarimenti contattare i numeri 3473846920 3204395889,

Si precisa che saranno adottate tutte le misure di sicurezza secondo le norme anticovid