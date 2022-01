Servizio Civile Universale: quattro posti disponibili alla Collina degli Elfi

Scade alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio, il termine ultimo per presentare la propria candidatura per il Servizio Civile Universale, grazie al quale oltre 50.000 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni potranno prendere parte a progetti in Italia e all’Estero: per chi volesse impiegare il proprio tempo aiutando gli altri e per coloro che stessero cercando un’esperienza formativa unica, che permetta di mettersi in gioco e allo stesso tempo di imparare direttamente sul campo, anche quest’anno la Collina degli Elfi – l’associazione di Govone dedicata al recupero psico-fisico dei bambini malati di cancro, attraverso il sostegno esteso anche alle famiglie che hanno vissuto la sofferenza della malattia oncologica pediatrica in un percorso di graduale ritorno alla normalità – rientra tra le possibilità selezionabili.

“Lo staff dell’Associazione accompagnerà i volontari nel loro cammino di crescita personale e professionale, e i bambini saranno sempre pronti a vivere splendide avventure”, affermano i responsabili dell’associazione govonese.

Quattro i posti disponibili: gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 26 gennaio. Per il periodo di impiego in servizio 2022/2023, l’orario di servizio è pari a 25 ore settimanali (oppure ripartito su un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi) e prevede un assegno di 444,30 euro mensili. Per svolgere il Servizio Civile Universale presso la Collina degli Elfi e per maggiori informazioni:

https://lacollinadeglielfi.it/cosa-puoi-fare/#servizio

Lotteria solidale

Sabato 22 gennaio è invece prevista online l’estrazione finale delle centinaia di premi messi in palio nella Lotteria solidale, organizzata ogni anno con la finalità di reperire fondi per sostenere le attività dell’associazione. Il primo premio è un buono spesa di 500 euro presso i supermercati Mercatò, il secondo un voucher per un weekend per 2 presso l’Hotel Astoria di Cervinia e il terzo un jeroboam da 4 litri di Barolo 2011 offerto dall’azienda vitivinicola Piazzo Comm. Armando. I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio entro 60 giorni dalla data di avvenuta estrazione presso la sede della Associazione, dal lunedì al venerdì, previa appuntamento al numero 3336064973.

Per maggiori informazioni e per l’elenco completo di donatori e premi:

https://lacollinadeglielfi.it/blog/lotteria-solidale/