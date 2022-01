Servizio Civile Universale 2022: alla Bottega Altromercato di Asti due posti disponibili

Mentre è in pieno svolgimento il servizio civile universale 2021-2022 alla Bottega Altromercato di Asti in via Cavour 83 è tempo di programmare il 2022-2023 con il nuovo bando ed il nuovo progetto: ‘ConsumAttori – Giovani per un’economia solidale in Liguria e Piemonte’ che scade il 26 gennaio 2022.

Il Servizio Civile Volontario è rivolto a tutti i ragazzi/e tra i 18 e i 28 anni compiuti che vogliono dare un contributo concreto ad un’economia più equa e sostenibile, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente.

Per la sede di Asti sono previsti 2 posti disponibili.

Dura 12 mesi, è previsto un rimborso spese di 444.30 € mensili, ti offre corsi di formazione, occasioni di crescita personale e professionale e l’opportunità di sperimentare forme di lavoro innovativo in una impresa sociale, presso la Bottega del Mondo della tua città.

Il nostro progetto offre un ampio numero di attività: laboratori didattici nelle scuole, promozione dei progetti di commercio equo in bottega e in fiere,eventi, attività di comunicazione e ad altre iniziative di economia solidale.

Per info www.ravafava.it altromercato@ravafava.it 0141-321869

Il 18 gennaio è previsto un INFO DAY sulla piattaforma zoom.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022-2023 LANCIO