Servizio Civile al CISA-Asti Sud: prorogato il termine per la presentazione delle domande

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al servizio civile al C.I.S.A.-Asti Sud da parte dei giovani interessati ed in possesso dei requisiti previsti, è stato posticipato alle 14 del 10 febbraio.

Gli operatori del Consorzio sono disponibili a fornire maggiori informazioni sul funzionamento del Servizio Civile Universale e sui due progetti proposti “COSTRUIRE LEGAMI” ed “AUXILLIUM: NESSUNO RESTI SOLO, ANCHE IN RETE”, di cui quest’ultimo riguardante la sperimentazione del servizio civile digitale.

Per maggiori informazioni consultare il sito del Consorzio www.cisaastisud.it oppure contattare l’assistente sociale Carosso al numero di telefono 01417204204 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) oppure inviare una mail all’indirizzo: marina.carosso@cisaastisud.it lasciando i propri recapiti per poter essere ricontattati.