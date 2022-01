Sabato apertura della mostra “Eugenio Guglielminetti, racconti a collage”

Presso la sede della Fondazione Eugenio Guglielminetti (Asti, corso Alfieri 375) sarà visitabile dal 29 gennaio al 13 marzo la mostra “Eugenio Guglielminetti. Racconti a collage”.

Forbici e carta, inchiostro e pastelli sono abituali strumenti nella rappresentazione narrativa di Eugenio Guglielminetti, durante le pause libere da impegni scenografici ed espositivi. Le sequenze a collage e a tecnica mista documentano emozioni vissute: lo spazio diviene immagine fantastica, su cui i ritagli di carta e gli interventi cromatici compongono la trama ironica, allusiva, accostando colori e tonalità in forme reali, figure, oggetti, appunti e simboli della memoria.

L’allestimento presenta il duplice itinerario narrativo, concepito dallo scenografo negli anni Novanta, con le tavole originali eseguite a collage per il “Carro volante”( 1991) ed alcune tecniche miste per “Viaggio a Metropolis”( 1995). Le preziose opere, donate da Giuseppe Orlandi per celebrare il centenario del Maestro (1921-2006), rivelano la versatilità di Eugenio Guglielminetti, sperimentatore di linguaggi espressivi, tra cui anche l’invenzione di sceneggiature per immagini amate dal pubblico e collezionate dagli estimatori.

In particolare, la storia di Cleria Bordin, umile popolana e di suo figlio Gundu “ il Lungo” affascinano per l’ambientazione del mondo fluviale e campestre oltre le mura di Asti nel XVII secolo: il racconto si snoda in estenuanti peregrinazioni della protagonista sulle sponde del Tanaro, con la sorella Clamara, erborista fattucchiera, don Lunerio, alchimista e mago sulla collina del Muet, tra pescatori, truffatori e mendicanti, una miriade di personaggi ed avvenimenti patetici e grotteschi, come ogni vicenda popolare prerinascimentale.

L’avventuroso viaggio nella “fabbrica dei sogni” di Metropolis coinvolge il visitatore lungo abbaglianti strutture metalliche e tentacolari grovigli meccanici dell’irreale labirinto futurista in cui memoria e percezioni si smarriscono all’irrequieta ricerca della “realtà desiderata”, la verde Natura ormai tradita. L’intervento manuale ed artigianale del collage, accanto all’arricchimento estetico e pittorico, suggerisce riflessioni su tematiche di eterna attualità, tra antico e contemporaneo.

Saranno esposti il prezioso volume “Il Carro volante”( Edizioni All’Insegna del Lanzello, Costigliole d’Asti 1991), selezionato dal Fondo “Graziella e comm. Giuseppe Nosenzo” donato da Graziella Martinengo Nosenzo in memoria del consorte, accanto ad esemplari della cartella grafica “Immagini per una favola” ed edizioni di “Viaggio a Metropolis”( Edizioni Lindau, Torino 1995) dal “Fondo Giuseppe Orlandi”.

La mostra, a cura di Marida Faussone e Giuseppe Orlandi, sarà visitabile fino al 13 marzo 2022 con il seguente orario: martedì- domenica 10-19, sabato e domenica su prenotazione al 3881640915 o prenotazioni@fondazioneastimusei.it

Info: www.comune.asti.it; museidiasti.com