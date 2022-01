Ritorna la “Scuola Aperta” all’Istituto Monti di Asti

Sabato 15 gennaio, dalle 9.30 alle 11.30, l’Istituto Statale “A. Monti” di Asti propone la seconda delle due giornate di “Scuola aperta” – la prima si è svolta nel pomeriggio di sabato 11 dicembre – previste nell’ambito delle attività di orientamento rivolte agli allievi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.

A causa dei recenti sviluppi dell’emergenza sanitaria in atto, che hanno registrato un sensibile incremento dei casi di positività al Covid19, l’evento “Scuola aperta”, inizialmente previsto in presenza, avrà luogo invece mediante videoconferenza, nel corso della quale ai partecipanti verranno fornite informazioni dettagliate sia in merito agli aspetti caratterizzanti l’identità formativa e culturale dell’istituto sia in relazione dell’offerta formativa proposta, che, anche per l’anno scolastico 2022/2023, si articolerà nei cinque indirizzi di studio già attivi nell’anno scolastico in corso: Liceo linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane Economico-Sociale, Liceo delle Scienze Applicate e Liceo Musicale.

Per partecipare all’evento, sarà sufficiente collegarsi alla videoconferenza mediante uno dei link disponibili sul sito dell’Istituto Statale “A. Monti” (https://istitutostatalemonti.edu.it/), scegliendo l’indirizzo di studio e l’orario di interesse (9.30 o 10.30); sempre sulla homepage dello stesso sito, inoltre, sono disponibili materiali di presentazione dell’Istituto, liberamente consultabili e scaricabili, ad eventuale integrazione di quanto sarà presentato durante la “Scuola aperta