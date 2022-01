Rissa con accoltellamento nella notte in centro ad Asti, due persone ferite

Grave episodio di cronaca nera nella notte in centro di Asti.

Intorno alle 2 della notte tra domenica 16 e lunedì 17 gennaio, due uomini sono stati rimasti feriti in seguito ad una rissa avvenuta in via Leone Grandi, nei presso del Teatro Alfieri, che ha visto protagonista 4 persone; non si conoscono i motivi che hanno fatto degenerare la lite sfociata nell’accoltellamento di due di loro.

Da una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri di Asti, che indagano sull’episodio, le due persone ferite sono state aggredite con un coltello e una bottiglia rotta, da quanto dalle immagini di sorveglianza. Per una delle due persone ferite è stato necessario l’intervento ad un braccio, ma non risulta essere in pericolo di vita, per l’altro la prognosi è di 10 giorni.