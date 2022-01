Ripartono gli appuntamenti di Benessere d’Inverno nei punti vendita Rava Fava di Asti

Con gennaio riprendono gli appuntamenti con la cosmesi bio e fair trade nei due punti vendita Rava e Fava di Asti, dal 12 al 23 gennaio la proposta in questo periodo freddo è ‘Benessere d’Inverno per le pelli secche’ con trattamenti cosmetici che vanno a migliorare l’idratazione cutanea.

Alla Bottega di via Cavour 83 si andrà a conoscere l’intera gamma Natyr sia linea viso che corpo all’aloe vera da filiere etiche del commercio equo e solidale. Latte detergente, crema viso e balsamo labbra per la cura viso; gel doccia, gel corpo, deodorante delicato, crema corpo, shampoo doccia e crema mani per la linea corpo.

Il succo e gel di aloe vera utilizzata proviene da Green Net, organizzazione di 1200 contadini thailandesi impegnati in un grande progetto di sostenibilità ambientale e sociale.

Al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 focus sui prodotti della storica Weleda per nutrire con ingredienti naturali la pelle e quindi proteggerla efficamente; vengono utilizzati specifici oli vegetali e cera d’api in una composizione molto efficace in questo periodo freddo.

Weleda utilizza ingredienti da agricoltura biologica certificati ed è stata pioniera a livello europea di una cosmesi bio.

BENESSERE D’INVERNO NATYR E WELEDA 12-23-01-2022