Renata Sorba dice addio a York, cane guida e amico fidato

Un grande dolore ha colpito nei giorni scorsi Renata Sorba, presidente dell’associazione Apri di Asti.

A causa di una forma di tumore silente che lo ha travolto nel giro di poche ore, è mancato il cane guida York.“Grazie alla sua preziosa presenza – dichiara Sorba – ho potuto promuovere campagne di sensibilizzazione sul cane guida. Ha lasciato una impronta piena di gioia, amore e dolcezza.Ci tengo a condividere con voi questo mio grande dolore, ma nel contempo ho la piena consapevolezza che siamo stati molto felici insieme e che si è meritato, in paradiso, un posto in prima fila come cane guida”.