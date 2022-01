Regali di Natale per gli ospiti della Casa di Riposo Città di Asti grazie all’iniziativa della One More Life Onlus

Bella iniziativa della Onlus ONE MORE LIFE, realizzata in collaborazione con l’Ortopedia Visetti che ha donato le creme e l’associazione CON TE ODV che ha donato le caramelle, rivolta a tutti gli Ospiti della Casa di Riposo Città di Asti a cui sono stati consegnati i regali.

Nelle foto in allegato il Commissario dell’Ente Dott. Mario Pasino e il Sig. Arnaldo Malfatto al momento della consegna dei regali confezionati per gli Ospiti della Struttura.