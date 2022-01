Rasero: “I giorni del Quirinale uno spettacolo indegno, la politica nazionale sempre più lontana dai cittadini”

“Uno spettacolo indegno della politica, su tutti i fronti e a tutti i livelli”. E tranchant, come è solito essere, il sindaco Maurizio Rasero quando gli si chiede un commento a questi giorni quirinalizi che hanno visto la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Cinque giorni che hanno segnato profondamente la politica nazionale e che potrebbero avere conseguenze anche su quella locale.

Sindaco, qual è il suo giudizio su quanto è accaduto in questi giorni?

Quello di una politica lontana dal sentimento dei cittadini. Abbiamo assistito a uno spettacolo indegno, sotto tutti i punti di vista. Non ne faccio un discorso di schieramento o di parte politica. Sono stati giorni di teatrino che non hanno condotto a nulla.

La scelta del Mattarella bis?

Era l’unica possibile. Quella di dare un segnale di stabilità al paese, con la riconferma del Presidente della Repubblica e del capo del Governo. Questo perché in questa fase politica, economica e sanitaria l’Italia deve dare la massima garanzia di tenuta del sistema. Bisogna pensare al PNRR, al fatto che il debito pubblico venga tenuto sotto controllo. C’è però una riflessione da fare: se la politica non è capace di dare risposte al paese, come si è visto in questi giorni, il paese è sotto un commissariamento di fatto. Questo è molto spiacevole. C’è poi un’altra riflessione però che lascia esterefatti..

Prego.

Il fatto che per molti la scelta di Mattarella non sia stata una decisione nobile, ma solo un escamotage per salvarsi “la cadrega” e trovare un modo per arrivare alla pensione e a fine legislatura. Questo perché molti dei deputati sono lì senza nessun merito, ma perché si sono trovati al posto giusto nel momento giusto. A partire da un nostro rappresentante locale (Paolo Romano, da poco transitato in Europa Verde ndr), che ha il terrore di tornare ad essere lo sconosciuto di prima.

Inoltre molti non saranno eletti la prossima legislatura.

Una riforma che rischia di lasciare il nostro territorio senza nessuna rappresentanza politica.

Le elezioni hanno fatto esplodere molte contraddizioni all’interno delle coalizioni. Teme delle conseguenze per il voto in primavera?

Avrei temuto di più una caduta del Governo e le politiche in concomitanza con le amministrative.

Tutto tranquillo quindi?

Io ho sempre chiesto agli assessori, anche quelli provenienti da una lista politica, di pensare ad amministrare la città e lasciare le alterne vicende politiche fuori dall’attività della Giunta. Credo di esserci riuscito, portando una maggioranza solida fino a fine legislatura, mantenendo gli stessi consiglieri. Ci siamo impegnati per risolvere i problemi concreti, come ho sempre detto i giochini romani ci interessano poco.

Però le amministrative astigiane cadranno all’interno di una lunga volata verso le politiche, che molto probabilmente ridefiniranno molti equilibri. Le segreterie nazionali non metteranno il becco?

Questo non posso dirlo: è ovvio che se qualcuno corre con il simbolo del partito deve attenersi alle indicazioni delle segreterie.

A proposito, i giorni passano.. Quando si arriverà al dunque?

In realtà, ho solo 48 anni, altrimenti potevo dire che aspettavo per vedere se si sarebbe fatto anche il mio nome per il Quirinale.. A parte gli scherzi, credo che ora che l’azione del Governo sia più definita, possiamo concentraci sulla situazione locale. Nei prossimi giorni molte situazioni verranno chiarite.

Un’ultima domanda? Le sarebbe piaciuta una presidente donna?

Chi mi conosce sa quanto abbia a cuore la questione femminile: ho nominato tantissime figure femminili in molti posti chiave, non in quanto donne ma in quanto amministratici capaci. Durante questi giorni sono venuti fuori molti nomi validi, con curricula eccezionali. Mi spiace, sarà per la prossima volta.