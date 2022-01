Rasero: “Decine di impiegati positivi o in quarantena, i cittadini portino pazienza se ci saranno dei rallentamenti”

“Chiedo a tutti i cittadini di portare pazienza: così come il Covid ha scombussolato i piani di molti di noi durante le festività natalizie, così gli uffici comunali sono messi a dura prova dal turnover del personale che risulta positivo o in quarantena”.

Lo afferma il sindaco di Asti Maurizio Rasero, in un appello agli astigiani lanciato questa mattina a margine di un incontro con la stampa e chiedendo di avere pazienza nel caso dovesse riscontrarsi qualche ritardo nelle attività della pubblica amministrazione.

“La nostra città sta avendo numeri di positivi mai visti prima – afferma il sindaco – siamo a oltre 1300 attualmente positivi in Asti città con un incremento di due o trecento casi al giorno. Questo ovviamente ha dei riflessi anche sul funzionamento della macchina comunale: per fortuna i casi sono nella maggior parte lievi o asintomatici, ma il personale è comunque costretto a casa per diversi giorni. Questo può portare a dei rallentamenti nei nostri uffici”.

Uffici che nonostante le condizioni difficili, non hanno smesso di operare: “Cerchiamo di sostituire il personale in maniera da mantenere sempre l’operatività: per questo ringrazio la disponibilità del personale che sta dimostrando la massima flessibilità e collaborazione in questi momenti delicati. Chiedo però agli astigiani di avere pazienza e comprensione di questi momenti, dove il continuo insorgere di casi, sul posto di lavoro come in altri ambiti, può portare a degli imprevisti”.

Su 470 dipendenti comunali, al momento sono diverse decine quelli in isolamento perché positivi o contatti stretti. Il numero esatto è oscillante dal momento che ogni giorno, tra nuove positività e guarigioni, la cifra varia continuamente.