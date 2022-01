Rasero annuncia su Facebook: “Lunedì 10 gennaio tutte le scuole saranno regolarmente aperte”

Dopo aver annunciato ieri con un comunicato stampa che stava valutando la chiusura delle scuole per una settimana, pochi minuti fa il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha postato sul proprio profilo facebook la decisione finale, con le scuole che restano regolarmente aperte.

Ecco il testo del post del sindaco: “Lunedì 10 gennaio tutte le scuole saranno regolarmente aperte.

Dopo varie interlocuzioni non ho gli elementi che sarebbero stati il presupposto per un mio provvedimento e, in mancanza dei quelli, lo stesso non sarebbe stato efficace.

Farò una diretta Facebook alle 13.30 per spiegarlo meglio ma intanto lo comunico subito per avvisare le famiglie che , in caso contrario, avrebbero dovuto organizzarsi.”