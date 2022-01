Primaria di Mombello, sorpresa della Befana sui banchi di scuola

Gli alunni della scuola di Mombello hanno trovato al ritorno a scuola una bellissima sorpresa lasciata dalla Befana del Circolo di Mombello: un buono da 100 euro da spendere in una cartoleria di Casale, come premio per aver partecipato ai due concorsi indetti nelle vacanze di Natale (Incorniciamo il Natale e Scriviamo a Babbo Natale) e aver realizzato gli addobbi per la vetrina del paese. Gli alunni ringraziano di cuore per la generosità e le iniziative del Circolo che permettono loro di essere attivi e partecipi nel loro paese.