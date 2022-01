Si è appena conclusa la quarta edizione della mostra dei presepi ospitata il palazzo municipale di Castelnuovo Belbo alla quale hanno partecipato 10 espositori, che hanno ricevuto un riconoscimento dall’Amministrazione Comunale.

“Inizialmente avevamo pensato di premiare i primi 3 – spiega il sindaco Aldo Allineri – ma abbiamo ricevuto varie tipologie di presepi e, siccome meritavano tutti un riconoscimento, abbiamo deciso di premiare tutti i partecipanti e aggiungere una menzione speciale per alcuni di questi.”

di 12 Galleria fotografica Mostra presepi Castelnuovo Belbo 2021









Durante la premiazione, che ha avuto luogo l’8 gennaio, sono stati consegnati a tutti i partecipanti dei buoni acquisto da 20 euro ed una pergamena come attestato di partecipazione. Sono inoltre stati selezionati dall’amministrazione comunale tre presepi, che hanno ricevuto menzioni speciali.

Una menzione speciale è andata alla Scuola Primaria L. Delponte di Castelnuovo Belbo per il “messaggio positivo per aver creato un presepe all’interno di un mappamondo e aver raccolto delle frasi di personaggi famosi in un libricino consultabile da tutti”. Altra menzione speciale è andata alla scuola dell’ infanzia G. Botto di Castelnuovo Belbo per “fantasia e sostenibilità, per aver utilizzato materiale riciclato, utilizzando le scatolette vuote del latte e della panna, i personaggi sono stati creati assemblando le cialde del caffè.” Il presepe e il paesaggio circostante sono stati montati su scarti di MDF per realizzare un lampadario e un paralume con un contenitore dell’uovo di Pasqua.

Altra menzione speciale per i ragazzi del centro diurno di Nizza Monferrato per “ambientazione e lavoro di squadra, per la creazione di un grande presepe con materiali di recupero composto dalla natività, da varie ambientazioni rappresentanti la vita di ogni giorno dei personaggi del paese in varie stanze con bellissime luci e cascate d’acqua.”

Il premio di partecipazione è andato ad Elisa e Marco Piana, Laura Anerdi, Francesco La Versa, Luigina Ferrabone, Sara Re, Marilena Maestro con i presepi realizzati dai ragazzi del Cottolengo di Torino e Laboratori S.S. Innocenti.

“Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti, riconosciamo in tutti il forte impegno e la passione verso questa bellissima tradizione che continua ad appassionare e ad unire le famiglie.” conclude Allineri soddisfatto per la risposta a questa iniziativa natalizia.