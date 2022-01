Piemonte, finanziati 46 progetti dedicati allo “Stare bene a scuola”: contributi anche per due istituti astigiani

Ampliare l’offerta formativa attraverso progetti esclusivamente dedicati al benessere scolastico: questa la finalità del bando istituito alla fine di ottobre 2021 e promosso dall’assessore all’istruzione Elena Chiorino per la costituzione di progetti rivolti allo “stare bene a scuola”, in un contesto socio-relazionale positivo, all’interno di ambienti di studio e di apprendimento stimolanti, in cui gli studenti possano essere sempre più coinvolti e partecipi per poter esprimere i loro bisogni e sentirsi valorizzati nelle proprie competenze.

“Perché il benessere scolastico, oltre ad essere un diritto, è anche una condizione prioritaria da garantire a tutti gli studenti che mai come in questo momento – ha sottolineato l’assessore – hanno bisogno di tornare a vivere il più normalmente possibile la scuola”. Ad aggiudicarsi i fondi saranno ben 46 istituti su tutto il territorio piemontese. L’Assessorato all’Istruzione ha già provveduto all’esito delle istanze presentate proprio per consentire alle scuole ammesse al finanziamento di attivare i progetti il prima possibile per coinvolgere ragazzi durante l’anno scolastico in corso.

I progetti presentati sono così distribuiti sulle province piemontesi:

20 nella Città metropolitana di Torino

10 nel Cuneese

7 nel Vercellese

3 nell’Alessandrino

2 nell’Astigiano (Istituto Artom di Asti e l’Istituto Pellati di Nizza Monferrato)

1 nel Verbano Cusio Ossola

I progetti saranno finanziati con un importo complessivo di 207 mila euro, per un importo massimo di 5 mila euro per ciascun intervento. Tra le progettualità presentate dalle scuole secondarie si rilevano laboratori per favorire l’espressività degli studenti, attraverso musica, teatro, forum letterari, mostre, booktherapy; attività sportive come escursioni, tornei e uscite di rafting . E ancora dibattiti, collaborazioni con associazioni e anche con il Cnr, spazi pomeridiani di socializzazione per dare vita ad attività di condivisione di esperienze,volte a far emergere situazioni di eventuale disagio.Tra i progetti più originali si segnala la nascita anche di una radio degli studenti presso l’Istituto C. Cavour di Vercelli.

Di seguito l’elenco dei progetti delle scuole piemontesi rientrati nella graduatoria —->>>> graduatoria Benessere Scolastico.