Piancerreto, cronistoria del Cammino della Befana

Dopo la sosta forzata dell’anno scorso dovuta alle disposizioni vigenti a gennaio 2021 quest’anno è ritornato l’ormai tradizionale appuntamento di inizio anno che si tiene regolarmente dal 2018 in occasione dell’Epifania. L’evento organizzato da Cammini DiVini & Nordic Walking Valcerrina in collaborazione con la Pro Loco di Piancerreto anche quest’anno ha goduto dei favori del meteo che ha garantito un pomeriggio di sole tiepido con una buona visibilità permettendo ai partecipanti di godere appieno dei numerosi panorami collinari.

Dopo le operazioni di iscrizione il gruppo è partito attraversando il centro storico del piccolo borgo cerrinese per poi entrare nel fitto della boscaglia lungo un sentiero ancora ricoperto dalla brina tipico del periodo invernale. Salendo verso la località di case Carisio il clima cambiava decisamente grazie ai raggi del sole che rendevano più gradevole la temperatura. Si proseguiva salendo fino in cima al Bricco di San Michele per una pausa nel punto più alto del tracciato da cui si gode uno splendido panorama a 360° sulle colline dl Monferrato, dell’Astigiano e del Torinese. Iniziava quindi il percorso di ritorno salendo poi su un nuovo cocuzzolo coltivato ad ulivo per ammirare ancora qualche scorcio di Monferrato per poi proseguire fino al Monte Croce con un’ultima sosta nei pressi del monumento dedicato agli alpini. Da questo punto la strada si faceva in discesa e nel giro di pochi minuti il gruppo faceva così ritorno al punto di partenza. Dove ad attendere i camminatori c’era un caldo ristoro preparato dai volontari della Pro Loco a base di dolci (panettoni e pandori) e arachidi da sgranocchiare oltre a the e caffè per tutti per chiudere la giornata in bellezza e dolcezza.

Grande soddisfazione da parte dei partecipanti, circa 80, che prima di rientrare provvedevano già a prenotarsi per il prossimo appuntamento previsto per domenica 16 a Solonghello.