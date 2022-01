Sono stati segnalati nelle ultime settimane diversi casi di Peste Suina Africana fra i cinghiali selvatici in Piemonte e in Liguria. Il territorio dell’Asl AT non è al momento toccato direttamente ma è in parte adiacente alla “zona infetta”, che comprende 78 Comuni in provincia di Alessandria e 36 fra le province di Genova e Savona.