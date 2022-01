Per la Giornata della Memoria lo spettacolo “999 Donne sopravvissute ad Auschwitz”

Per celebrare la Giornata della Memoria, nasce uno spettacolo dal titolo “999 Donne sopravvissute ad Auschwitz”, tratto dal libro “Le 999 donne di Auschwitz” di Heather Dune Macadam, e narra in forma di monologo la drastica convivenza e sopravvivenza nel campo di concentramento di Auschwitz.

Edith, la protagonista, racconta ogni particolare, dal momento in cui ancora era possibile poter vivere la propria vita liberamente nella città di Humenné, al momento in cui a causa delle diaboliche leggi naziste gli ebrei non potevano possedere nemmeno un gatto, fino ad arrivare al momento della deportazione, della sofferenza totale. Tutto al femminile. Con le fragilità che una donna ha e che non si aspetta di dover combattere per poter sopravvivere. In scena Fiorella Carpino che ha anche ideato lo spettacolo stesso.

Sarà possibile vedere lo spettacolo gratuitamente sul Canale Youtube di Fiorella Carpino ( https://www.youtube.com/channel/UC-2kyoibMze6mH9x6RNz9cQ ) e sulla pagina Facebook del Teatro Alfieri di Asti.