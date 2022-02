Parte un febbraio ricco di proposte nei negozi della Cooperativa della Rava e della Fava

Sarà un Febbraio ricco di proposte nei due punti vendita Rava e Fava di Asti.

Dal 2 e fino al 20: ‘Il riscatto nasce dalla Terra’ con la possibilità di prenotare in Bottega di via Cavour 83 o con modulo on line i prodotti da filiera sostenibile 100% made in Palestina: datteri bio, mandorle sgusciate e cous cous bio.

Al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 proseguono le giornate dedicate alle aziende biodinamiche ad alta qualità agricola ‘Le Terre di Ecor’: sabato 5 febbraio spazio alla pasta della Cooperativa marchigiana ‘ Girolomoni’, che prende il nome dal suo fondatore pioniere del biologico italiano; sabato 12 ritorna l’azienda agricola molisana ‘Fattoria di Vaira’ con i suoi formaggi vaccini e prodotti invernali dell’orto.

Dal 9 al 20 febbraio in Bottega di via Cavour ci sarà il lancio del secondo prodotto manifesto di Altromercato: il cioccolato fondente extra 70% da filiera equa e solidale con cacao monorigine dall’Ecuador e certificato biologico; la confezione è una spiegazione dettagliata sul prodotto e sui produttori. Promo abbinata: ogni 20 Euro di spesa con prodotti alimentari Altromercato si riceverà in omaggio un tavoletta di cioccolato Manifesto.

Fino al 6 febbraio presentazione alla Bottega di via Cavour di tisane ed infusi da tutto il mondo.

Sempre fino al 6 febbraio prosegue nei due punti vendita la presentazione dei primi cosmetici solidi bio e fair trade.

IMPORTANTE : per il servizio civile universale c’è tempo fino al 10 febbraio per candidarsi: http://www.ravafava.it/ravafava/bando-servizio-civile-2022/

Per scaricare la locandina con gli appuntamenti dei primi quindici giorni di febbraio 2022 della Cooperativa della Rava e della Fava clicca qui —–>>>> FEBBRAIO 2022 PRIMA QUINDICINA