Opportunità di Servizio Civile all’EnAIP Asti

Sono aperte le candidature per partecipare al Servizio Civile Universale anche all’EnAIP Asti, che cerca un volontario da inserire nel suo progetto.

Il servizio civile universale permette ai giovani tra i 18 e i 28 anni di fare un percorso formativo di crescita personale e professionale e di partecipazione sociale, operando concretamente all’interno di progetti di educazione e promozione culturale. Un’esperienza che aiuta ad entrare in contatto sia con la realtà formativa dell’Ente, sia con diversi ambiti in cui opera, dando l’opportunità di acquisire competenze trasversali, che ti faciliteranno l’ingresso nel mondo del lavoro.

L’impegno richiesto a chi si candida è di 25 ore a settimana per la durata di un anno a fronte di un rimborso spese mensile di 444,30 euro.

Il progetto si chiama “IN GIO.CO 2” e prevede la realizzazione di laboratori di sostegno allo studio e di animazione e aggregazione a favore di persone con bisogni educativi speciali, stranieri e disabili in situazioni di svantaggio scolastico, linguistico e sociale.

È possibile inviare la domanda di partecipazione fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone: https://domandaonline.serviziocivile.it

Per il progetto IN GIO.CO 2 inserire il codice: PTCSU0003921011347NXXX

Per candidarsi è necessario essere in possesso dello SPID.

Per maggiori informazioni: https://enaip.org/yjLo