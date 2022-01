Open Day all’hub vaccinale di Banca d’Alba a Gallo di Grinzane Cavour per i bambini dai 5 agli 11 anni

L’hub vaccinale di Gallo di Grinzane Cavour a disposizione dell’ASLCN2 per una giornata dedicata ai vaccini per gli under 12.

Banca d’Alba e la Cooperativa Sociale “Cento Torri” (che ne gestisce i 5 centri medici fisioterapici) metteranno gratuitamente a disposizione della Regione Piemonteil proprio centro di Gallo di Grinzane Cavour sabato 15 gennaio 2022, dalle ore 9 alle 17, per un Open Day riservato alla vaccinazione della fascia di popolazione dai 5 agli 11 anni.

La volontà di fornire assistenza socio-sanitaria ai Soci è consolidata nell’identità di Banca d’Alba; il benessere e la salute dei membri della comunità sono un punto focale delle sue iniziative sanitarie, tanto da guadagnarsi i complimenti del Generale Francesco Paolo Figliuolo, per l’organizzazione ed efficienza dei due centri vaccinali, durante la sua visita del 15 aprile scorso.

In questo delicato momento storico, dopo il successo della giornata dedicata ai vaccini per i giovani under 30, la Regione Piemonte e l’ASL CN2 avranno nuovamente accesso ai locali del centro medico di Gallo di Grinzane Cavour per una giornata aperta alla vaccinazione dei più piccoli.

Per informazioni o prenotazioni si invita a contattare, dalle ore 8 alle ore 15, il numero 01732305216.