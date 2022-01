NurSind Asti: “Graduatorie concorsuali infermieri, la Regione intervenga con urgenza”

Il NurSind Piemonte nei giorni scorsi ha scritto alla Regione Piemonte per chiedere un intervento urgente sulle graduatorie concorsuali degli infermieri e sulla carenza di infermieri cui si aggiungono intoppi burocratici e normativi.

“Le Aziende che hanno delle proprie graduatorie non possono stabilizzare il proprio personale a tempo determinato da altre graduatorie privandosi così di preziose unità e quelle che non hanno ancora graduatorie non riescono ad accedere con facilità alle altre. Un caos alla quale deve porre rimedio la Regione in assenza di indicazioni nazionali” dichiara Francesco Coppolella, Segreteria Regionale NurSind Piemonte.

“Ad Asti – afferma il segretario territoriale NurSind, Gabriele Montana – il problema si presenterà a breve, ovvero quando verrà espletato il concorso a tempo indeterminato per gli infermieri bandito per il quadrante Asti-Alessandria. In questa situazione l’Asl-At avrà una graduatoria con colleghi da assumere a tempo indeterminato, e si spera che prima di allora la Regione avrà risolto l’inghippo burocratico e normativo, anche perché al momento ci sono circa 50 infermieri impegnati, con contratti a tempo determinato che aspettano la stabilizzazione e sono ormai entrati a pieno regime nell’organizzazione del lavoro nell’Asl-At”.