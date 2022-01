Nuovo Open Day dell’Istituto Castigliano ad Asti

Gli studenti sono tornati oggi in classe ed è già ora di prendere l’appuntamento per conoscere l’IPSIA Castigliano di Asti che sabato prossimo, 15 gennaio, organizza un nuovo open day in presenza. Gli studenti di terza media, in compagnia dei genitori, potranno visitare i laboratori ed avere informazioni sui corsi.

Si potranno conoscere le attività del percorso di studi “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” ed anche del percorso “Sport e Salute” che si inserisce nel quadro orario dell’indirizzo Socio Sanitario. Si scoprirà il corso per ottenere il diploma di manutenzione e assistenza tecnica – Qualifica di operatore e manutentore elettrico con le sue caratteristiche. E, ancora, l’indirizzo di Operatore dell’Abbigliamento e della Moda, l’unico corso statale nella provincia di Asti e nel Piemonte meridionale in grado di formare professionalmente gli studenti nel settore dell’abbigliamento e della moda.

C’è anche il corso per l’Industria e artigianato per il Made in Italy declinazione Meccanica. Del Corso fa parte anche il laboratorio di innovazione digitale dell’istituto: il Faber Lab, il laboratorio più all’avanguardia. Infine, il corso per ottenere il Diploma di manutenzione e assistenza tecnica l’operatore e manutentore termico che opera su due livelli: impiantistico (progettazione di piccoli impianti idrici e termici) e motoristico (manutenzione dei motori a combustione interna di autovetture e motocicli).

Sono tante dunque le proposte dell’Istituto Castigliano: per prenotare la visita clicca -> QUI.

Per tutte le informazioni sull’Open Day del 15 gennaio: 0141 352 984 / 366 663 3928.

Di seguito la fotogallery della prima giornata di orientamento.