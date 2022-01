Nonni connessi: nuova iniziativa dell’Anteas Asti in collaborazione con gli studenti dell’Artom

Questo lungo periodo pandemico ha modificato drasticamente le vite di tutti. Restrizioni e isolamento hanno inferto un duro colpo alla socialità ed ai rapporti interpersonali.

In questo contesto la tecnologia ha avuto un ruolo di fondamentale importanza poiché ha consentito il mantenimento di un filo diretto tra amici, parenti e familiari. Resta tuttavia ancora altissimo il rischio di isolamento per gli anziani che spesso non hanno dimestichezza con le nuove tecnologie.

Per questo motivo l’ANTEAS di Asti, in collaborazione con l’Istituto Superiore Artom di Asti, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, organizza un corso volto ad insegnare agli anziani l’utilizzo di strumenti informatici ed app che permettono di rimanere connessi. Gratuito ed aperto a tutti (previa iscrizione ad Anteas) il corso sarà differenziato in: lezioni per principianti (dedicate a tutti coloro che non hanno conoscenze di informatica); lezioni avanzate per coloro che già hanno alcune competenze e sono interessati ad implementarle e approfondirle.

Le lezioni si terranno presso l’Istituto Artom di Asti, con data da definirsi. I corsi si attiveranno se si raggiungono almeno 10 partecipanti presumibilmente a partire dal mese di marzo 2022.

Scadenza iscrizioni: 22 febbraio 2022. Per iscriversi contattare: 0141599328 oppure anteas.asti@libero.it oppure

la sede Anteas Asti, via XX settembre 10.

Progetto e modulo di iscrizione di seguito –>> NONNI CONNESSI Locandina