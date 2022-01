Nizza Monferrato: aperte le domande per il servizio civile presso la Pro Loco e la Biblioteca Comunale

Sono diverse le opportunità rivolte ai giovani che vogliono provare l’esperienza del servizio civile a Nizza Monferrato.

Nei giorni scorsi abbiamo presentato quelle presso il Cisa Asti Sud, l’Istituto Nostra Signore delle Grazie e la Croce Verde (vedi correlati) a cui si vanno ad aggiungere quelli presso la Pro Loco e la Biblioteca Civica Comunale.

La Pro Loco di Nizza Monferrato opera dagli anni ’70 del secolo scorso e, da sempre, agisce in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. In particolare dal 2005 si occupa, in convenzione con gli Assessorati e gli Uffici Comunali competenti, dell’apertura al pubblico dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.), ubicato prima a Palazzo Crova, poi in Piazza Garibaldi presso il Foro Boario e ora nella centralissima Piazza Martiri di Alessandria.

L’UNPLI Piemonte ha realizzato il progetto “Siamo ciò che mangiamo: l’enogastronomia piemontese tra storia e cultura locale” per dare la possibilità di svolgere il Servizio Civile Universale, in forza alle diverse Pro Loco presenti sul territorio regionale. Quella di Nizza Monferrato è però l’unica Pro Loco accreditata al Servizio Civile Universale presente in Provincia di Asti. Svolgere il Servizio presso la Pro Loco di Nizza Monferrato vuol dire essere parte attiva, all’interno dei locali dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, della promozione del Territorio Nicese.

Il Servizio Civile Universale prevede un rimborso spese di 444,30 euro al mese, per un periodo di 12 mesi e un impegno settimanale di 25 ore.

Possono svolgere il periodo di servizio presso la Pro Loco di Nizza Monferrato, i ragazzi che hanno un’età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti e un titolo di studi minimo pari al diploma di maturità.

La scadenza per fare domanda è fissata alle ore 14:00 del 26 gennaio 2022. Occorre avere l’identità digitale (SPID), il Diploma di Scuola Superiore, il curriculum, la carta di identità e il codice fiscale. La domanda deve essere presentata online, sul portale del Servizio Civile Universale: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Una volta entrati nel portale per fare la domanda, bisogna indicare il nome del progetto (cercare il nome del progetto tra quelli elencati) “Siamo ciò che mangiamo: l’enogastronomia piemontese tra storia e cultura locale” dell’UNPLI Piemonte e fare attenzione ad indicare come sede scelta la Pro Loco di Nizza Monferrato. Possono fare domanda tutti i cittadini italiani o di un altro stato dell’Unione Europea, o di un Paese extra Unione Europea, purché dotati di un regolare permesso di soggiorno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica al numero 0141 441565 (solo mattino) oppure via mail all’indirizzo iat@comune.nizza.at.it.

Per informazioni: I.A.T. Nizza Monferrato – Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica – Piazza Martiri di Alessandria 1 – 14049 Nizza Monferrato (AT) – Tel. +39 0141 441565 (chiamare al mattino, no al lunedì) – Pagina Fb: @iat.nizzamonferrato – Pagina Ig: @iatnizzamonferrato

Anche per la biblioteca civica è aperto il bando del Servizio Civile con scadenza al 26 gennaio. è stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di due operatori volontari.

Gli aspiranti volontari, tramite l’utilizzo dello SPID, devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

La Biblioteca Civica di Nizza Monferrato rientra tra gli enti attuatori con il progetto “BIBLIOTECHE NEL TERRITORIO: la cultura a portata di mano” (codice progetto: PTCSU0012921011517NMTX), nel quale potranno essere coinvolti due giovani tra i 18 e i 29 anni non ancora compiuti.

Maggiori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0141/720517 – 720598 (Comune di Nizza M.to) – 0141/399423 – 399534 (Comune di Asti)