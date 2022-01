Nizza: interventi di riqualificazione al cimitero e iniziative in vista della Giornata della Memoria

Ammonta a 110 mila euro il piano promosso dalla città di Nizza Monferrato per la riqualificazione dell’area cimiteriale: il progetto prevede importanti interventi strutturali che sono stati illustrati in conferenza stampa dall’assessore Arturo Cravera.

“Nel complesso la situazione è sotto controllo – chiosa Cravera – ma abbiamo individuato alcune criticità a cui intendiamo porre rimedio, soprattutto nel Viale Est, in cui gli alberi hanno causato problematiche alla pavimentazione e intasamenti nei canali di gronda delle tombe. Con questi lavori miriamo a ridare il decoro che spetta di diritto al luogo in cui riposano i nostri cari”. Il costo del progetto è coperto al 50% dalla Regione Piemonte e per la restante metà è a carico del Comune di Nizza e prevede la risistemazione della pavimentazione del Viale Est, la piantumazione di piante a basso ceppo in sostituzione di quelle tagliate, la costruzione di un nuovo servizio igienico e la ristrutturazione di un muro a ridosso della strada provinciale. A elaborare il piano dei lavori, che dovrebbero durare circa tre mesi per concludersi entro l’inverno, è il geometra Manfrin; la gara di appalto è già stata aperta e dovrebbe concludersi a breve.

In vista della ricorrenza della Giornata della Memoria, l’assessore Ausilia Quaglia ha segnalato il progetto “Ogni giorno è il giorno della memoria”, che coinvolge numerose realtà, tra cui il Comune di Nizza e le scuole “Pellati” e “Dalla Chiesa” di Nizza, e vede collaborare 5 istituti scolastici superiori, 2 scuole secondarie di primo grado, un’agenzia formativa e tante associazioni giovanili, culturali e di volontariato. L’obiettivo è realizzare percorsi di memoria e rendere i giovani ambasciatori di una coscienza comune della storia di un intero territorio. Giovedì sera alle 20:45 presso il Foro Boario, nel pieno rispetto delle normative vigenti, ci sarà una restituzione del lavoro svolto. TeleNizza trasmetterà l’evento in diretta.

