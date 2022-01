Nei negozi Rava e Fava di Asti pronte le calze della Befana Made in Dignity

Sono pronte le calze della Befana 2022 nei due punti vendita della Cooperativa Della Rava e Della Fava ad Asti in piazza Porta Torino 14 e via Cavour 83; sono calze in yuta e/o cotone realizzate a mano da artigiane del circuito del Commercio Equo e Solidale.

La yuta è la fibra vegetale per eccellenza del Bangladesh dove si sono sviluppate numerose cooperative di artigiani che la utilizzano come materia prima molto versatile per realizzare borse, tappeti, giochi, cesti ed anche da alcuni anni le calze per la festa del 6 gennaio.

Il cotone è alla base della lavorazione tessile della cooperativa sociale veronese Quid, che ha saputo sviluppare progetti di lavoro artigianale di produzione di capi di abbigliamento, accessori per la casa e per ultimo le mascherine di protezione personale. Quest’anno ha realizzato un’originale produzione di calze della befana distribuite nel circuito delle Botteghe Altromercato e dei NaturaSì.

Le calze della befana sono state realizzate garantendo un giusto compenso a chi le produce utilizzando materie prime vegetali ecologiche.

Sono tutte a marchio Made in Dignity pronte per essere riempite con i nostri dolci e le nostre specialità bio.

Servizio di personalizzazione e consegna a domicilio.

LA BEFANA VIEN DI NOTTE CON LE SUE CALZE 2022