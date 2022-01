Negozi, covid e green pass, cosa prevedono le nuove disposizioni e come affrontare le criticità: il webinar di Confcommercio Giovani

Negozi, covid e green pass, cosa prevedono le nuove disposizioni in vigore dal 1 febbraio e come affrontare le criticità? Se ne parlerà nel webinar organizzato dalla Confcommercio Giovani di Asti previsto per Martedì 1 febbraio alle ore 21:00

“Nelle ultime riunioni”, spiega il Presidente Toscano Maurizio, “abbiamo valutato l’esigenza di far fronte alle numerose richieste di chiarimenti sulle tematiche riguardanti il Green Pass.

Pertanto abbiamo pensato di spiegare la norma e di affrontare le criticità che le attività potrebbero dover affrontare in un Webinar aperto a tutti, in cui Corrado Attisani, Segretario Provinciale della nostra Associazione e che si occupa di formazione all’interno di Confcommercio-Asti, fornirà gli elementi utili alle attività per rispettare le nuove disposizioni normative.”

L’invito, quindi, per tutti gli interessati a formulare eventuali domande entro lunedì 31 Gennaio all’indirizzo mail info@ascom.at.it in modo da poter fornire durante il webinar le informazioni richieste.

Di seguito il link per partecipare alla videoconferenza.

Entra nella riunione in Zoom https://us06web.zoom.us/j/86294125507?pwd=R2pvSHdxVTN6MEFteFZMYTYzRXRnQT09

ID riunione: 862 9412 5507

Passcode: 162717