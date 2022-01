Lotteria Italia, nessun biglietto fortunato nell’Astigiano

Niente fortuna nell’Astigiano all’estrazione della Lotteria Italia di giovedì 6 gennaio 2022. Come lo scorso anno, nessun biglietto di quelli estratti è stato acquistato in Asti e provincia, ne per i premi delle tre categorie ne quelli speciali abbinati al gioco di RaiUno “I Soliti Ignoti” .

Il primo premio da 5 milioni di euro è andato al biglietto T018060 venduto a Roma. Ecco tutti i -> Biglietti vincenti Lotteria Italia 2021

Ricordiamo che quest’anno, su una serie di biglietti della Lotteria Italia 2021, è stato riprodotto il disegno realizzato da uno studente astigiano del Liceo Artistico Benedetto Alfieri.