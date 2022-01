L’autostrada Asti-Cuneo protagonista della puntata di “Mi manda Rai3” sulle grandi opere incompiute

Nella puntata di ieri, sabato 29 gennaio, del programma di inchiesta Mi manda Rai3, ampio spazio è stato dato all’Asti-Cuneo, definita “La Salerno-Reggio Calabria del Nord”.

Il tema della puntata erano le grandi opere incompiute italiane e sicuramente l’autostrada, attesa da oltre trent’anni, ha tutti i requisiti per rientrarci.

Non è mancato l’intervento del governatore Cirio, in collegamento da Roma dove si trovava per l’elezione del presidente della Repubblica. Ha riferito di aver approfittato di questi giorni nella capitale per affrontare il tema con il Ministro Franceschini, ha confermato che per la conclusione dell’opera nel 2024, sottolineando come non bisogna guardare al passato e cosa non è stato fatto ma rimboccarsi le maniche e portare a termine un’opera che il Piemonte aspetta da troppo.

