L’Amministrazione di San Damiano inizia una serie di incontri con i cittadini

A San Damiano ritornano gli incontri in presenza tra amministrazione e cittadini per far conoscere i progetti messi in campo dalla Giunta e confrontarsi sul lavoro fatto.

“Quello dell’ascolto costante della cittadinanza era uno dei nostri punti in programma – afferma il sindaco Davide Migliasso – purtroppo il Covid ha scombinato le carte e non abbiamo potuto mettere in atto queste iniziative che noi riteniamo fondamentali”.

L’amministrazione incontrerà prima i cittadini delle borgate in una serie di incontri con cadenza settimanale per poi dedicarsi all’ascolto degli abitanti del concentrico. Il primo appuntamento sarà lunedì 7 febbraio con i cittadini della frazione San Grato: tutti gli incontri si terranno in sala consiliare dove è possibile una capienza di circa 50 posti. Per accedere agli incontri è necessario essere in possesso del super green pass.

Un altro piccolo passo verso il ritorno alla normalità è quello che si terrà alla casa di riposo Pescarmona: da domani sono possibili nuovamente le visite in presenza. I visitatori devono avere vaccinazione completa ( 3 dosi oppure due dosi e certificato di guarigione il cosiddetto super GreenPass ) e essere in assenza di sintomi, per i visitatori che hanno ospiti che non hanno fatto oa malattia, anche se in possesso di super GreenPass, sarà necessario il tampone per la visita diretta. In mancanza di vaccinazione o vaccinazione incompleta, non si potrà accedere in struttura.

Martedì 8 febbraio, alle 11, si terranno le commemorazioni della morte del carabiniere Fernando Stefanizzi, brutalmente assassinato durante una rapina nel 1988. Alle 11 ci sarà una cerimonia davanti alla lapide con l’intervento delle autorità.