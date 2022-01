Il corpo della polizia municipale ha festeggiato oggi il suo Santo Patrono, San Sebastiano, e in occasione della ricorrenza è stato fatto un bilancio dell’attività del corpo per l’anno 2021. Il sindaco Maurizio Rasero, l’assessore alla sicurezza Marco Bona e il comandante della polizia municipale Riccardo Saracco hanno illustrato i dati e annunciato anche qualche novità per il futuro del corpo.

“La polizia municipale in questi mesi sconta il nervosismo dovuto a due anni di pandemia – afferma il sindaco – molto spesso la gente è sempre più insofferente, ma il personale del corpo è tutti i giorni in strada a fare il proprio dovere a servizio della cittadinanza. E anche noi dell’Amministrazione cerchiamo di dare il massimo sostegno possibile al corpo: a qualsiasi esigenza cerchiamo di rispondere positivamente”.

“Nel bilancio di previsione abbiamo inserito i fondi per l’acquisto di due nuove auto – commenta l’assessore alla sicurezza Bona – inoltre da poco tempo abbiamo completato le nuove assunzioni per gli agenti della polizia municipale. Sono 8 risorse in attesa del corso di addestramento della Regione e che poi potranno entrare completamente in servizio”.

“I dati 2021 sono frutto di una attività a tutto tondo – afferma il comandante Saracco – tra questi, spiccano i 92 interventi per incidenti stradali a cui è seguita una fuga e dove i nostri agenti sono riusciti a ricostruire dinamiche e responsabilità a seguito di una scrupolosa attività d’indagine. Altro importante compito sono i 46 TSO che sono stati effettuati nei confronti di soggetti a volte problematici con molta saggezza e responsabilità. Nel 2021 abbiamo sanzionato 52 persone e 14 locali per mancato rispetto delle normative anti Covid, in alcuni casi con la chiusura delle attività per alcuni giorni. Inoltre abbiamo notificato 3877 provvedimenti di isolamento in seguito a contagio o quarantena”

I DATI

Sono 625 i sinistri stradali rilevati nel 2021, di cui 229 con feriti. In 92 casi è stata rilevata la fuga del soggetto interessato.

6464 i veicoli controllati su strada, 8 sequestri penali, 23 sanzioni comminate per guida in stato di ebbrezza. Oltre 33mila le violazioni al codice della strada accertate di cui 2mila circa con l’uso di autovelox.

Sono 15 i Daspo effettuati lo scorso anno, a cui sono corrisposti 5 ordini di allontanamento.

Sono stati 52 i controlli nei campi nomadi, di cui 2 con interventi congiunti con altre forze di polizia. 2095 le notifiche di atti giudiziari, 4322 accertamenti di residenza e 481verifiche di alloggio per i cittadini extracomunitari.

L’ organico della polizia municipale è di 69 agenti, con un comandante, 6 ufficiali , 1 sottufficiale e 61 agenti.

NUCLEO CINOFILO

Durante l’operazione al Movicentro ha avuto il suo battesimo operativo il nucleo cinofilo della polizia municipale, composto dal cane “Hero” e da due agenti. L’animale, addestrato per attività antidroga, potrà essere utilizzato per le operazioni di prossimità che il corpo condurrà sul territorio e su richiesta, anche da parte di altre forze di polizia.