Intrattenimento: analizziamo il successo delle escape room

Il mondo delle escape room sta vivendo un momento di grande successo. L’opportunità che offrono di essere catapultati in realtà alternative, che facciano viaggiare i giocatori nel tempo e nello spazio senza limiti e confini, l’occasione di festeggiare qualcosa di importante cimentandosi nella risoluzione di enigmi e rompicapo, in associazioni logiche e nella ricostruzione di sequenze numeriche, l’idea di condividere la partita con i propri amici, facendo squadra e mettendo a disposizione degli altri le proprie capacità, sono probabilmente le ragioni per cui sempre più utenti decidono di avvicinarsi a questa attività ludica.

Escape room: le chiavi del successo

Le escape room si stanno diffondendo rapidamente anche nel nostro paese, tanto che al giorno d’oggi non è più necessario risiedere in una grande città per vivere quest’esperienza perché ormai sono ben radicate anche in molti centri abitati più piccoli.

Un franchising che sta mettendo radici in molte città del Centro-Nord, come ad esempio Padova, è Cronos, sulla cui pagina ufficiale è presente un geo-localizzatore che segnala tutte le escape room attualmente operative, con i relativi indirizzi. Nella città veneta i giocatori possono scegliere tra diverse esperienze: la Tomba di Tutankhamon, L’Inferno di Dante e Jurassic World. È possibile prenotare le escape room su padova.cronos.house compilando l’apposito form online oppure contattando il numero 3911236230.

In ogni caso la parola d’ordine è divertimento: affinché questo ci sia è importante condividere la partita con un team affiatato e collaborativo. Non si tratta di primeggiare, ma di fare gioco di squadra e unire le forze per vincere.

La partita dura normalmente 60 minuti, quindi è un’attività che può svolgersi in qualsiasi momento della giornata, secondo gli orari della struttura, dal momento che non richiede un impegno troppo lungo come accade per altri tipi di esperienze ludiche. Tra l’altro, qualora si temesse di non riuscisse a terminare il percorso in tempo, sarà possibile rivolgersi agli operatori per chiedere un piccolo aiuto durante il gioco.

Un altro aspetto per cui quello delle escape room è un settore in crescita è sicuramente il fatto che si possano organizzare, in alcune strutture, eventi che coinvolgono più persone come feste di compleanno, addii al celibato o nubilato, feste di laurea. Infatti, oltre al consueto numero di giocatori che va dalle 2 alle 8 persone, in occasioni speciali è possibile richiedere una partecipazione di gruppi più ampi. In questo caso sarà ancora più divertente osservare come un grande gruppo riesca a trovare un modo per coordinare le capacità del singolo per vincere la sfida e portare a termine tutti i livelli del gioco senza fare confusione e senza perdere concentrazione.

Ma quello che rende probabilmente le escape room così interessanti è il realismo con cui esse sono realizzate. Grazie all’innovazione tecnologica e ai sempre più moderni supporti grafici e sonori è possibile vivere un’esperienza coinvolgente e realistica, riuscendo ad immedesimarsi nelle situazioni e a diventare i veri personaggi del mondo in cui si verrà trasportati.

Questo renderà il gioco veritiero ed emozionante, provocando scariche di adrenalina nei giocatori più appassionati. Tuttavia sono ideate per utenti di tutte le età e, di conseguenza, non sono pensate per spaventare i giocatori. Quindi in ogni momento si potrà vivere il gioco intensamente, ma senza avere paura.