Iniziano le celebrazioni per il compleanno di Vittorio Alfieri con un spettacolo teatrale nella casa del poeta

Domenica 16 gennaio 2022, suddiviso in cinque repliche, alle ore 10,30, 12, 14,30, 16,30, 18, al fine di dare, nel rispetto del contingentamento, a quanto più pubblico possibile l’opportunità di assistere, presso il museo del Palazzo Alfieri di Asti, organizzato dalla Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, inserito nelle celebrazioni del Comune di Asti per il compleanno di Vittorio Alfieri e promosso dall’Assessorato alla Cultura dello stesso Comune, con la collaborazione della Fondazione Asti Musei e della Fondazione Centro di Studi Alfieriani di Asti, avrà luogo l’evento Buon Compleanno Vittorio! 2022.

Un modo di vivere la casa del grande Poeta in maniera attiva incontrando alcune delle persone più importanti della sua vita. Il museo di Palazzo Alfieri, residenza natale del vate, si animerà il 16 gennaio, in occasione del compleanno del drammaturgo astigiano, attraverso l’iniziativa di teatro site specific che realizzeremo. Il pubblico si aggirerà tra le stanze del museo e incontrerà, finalmente in presenza, alcuni tra i più importanti personaggi che hanno fatto parte della vita di Alfieri, intenti ad interagire con il Poeta in persona, dando vita ad alcune tra le più significative

situazioni veramente accadute.

La rappresentazione sarà caratterizzata dagli episodi del testo teatrale integrale scritto da Carla Forno: Una Vita da Romanzo, Vittorio Alfieri fra sogno e verità, ispirato al volume da lei curato della Vita di Vittorio Alfieri edito nel 2020 da Feltrinelli e sarà totalmente gratuito.

La regia è di Marco Viecca, che in scena sarà divulgatore/attore, con gli attori: Daniela Placci, Rossana Peraccio (Seminario e Concorso Gabriele Accomazzo 2015), Aisling Lenti (Seminario e Concorso Gabriele Accomazzo 2021), Mirco Tosches (Seminario e Concorso Gabriele Accomazzo 2021), Diego Coscia (Seminario e Concorso Gabriele Accomazzo 2017).

La Professoressa Carla Eugenia Forno ha fornito la sua consulenza scientifica e realizzerà un intervento divulgativo.

Ingresso gratuito previa prenotazione sul sito www.allive.it. Tutti coloro che vorranno assistere agli spettacoli dovranno essere muniti di copia cartacea o digitale della prenotazione riportante l’orario della replica scelta.

Si ricorda che l’ingresso è consentito a venti spettatori a turno con obbligo di Green Pass Rafforzato e di mascherina, i green pass verranno verificati all’ingresso.