Incontri di auto mutuo aiuto e caffè letterario con l’associazione Apri di Asti

Riprendono gli appuntamenti del gruppo di auto mutuo aiuto organizzati dall’associazione Apri Asti.

Saranno proposti quattro incontri condotti dalla dott.ssa Barbara Venturello, a cadenza quindicinale dal titolo “La forza della parità. Dove siamo rimasti?”. Si inizia artedì 18 gennaio dalle 16 ale 17.30. Gli appuntamenti saranno organizzati online via Zoom.

Giovedì 20 gennaio si terrà invece il caffè letterario “Uno sguardo al futuro: speranze, propositi, sogni e desideri attraverso poesia, prosa e musica” dalle 16.30 alle 18. Tutti coloro che sono interessati ad intervenire come lettori, possono inviare i testi, entro e non oltre, martedì 18 gennaio, alle seguenti email: tizianal@tin.it; susimaria85@gmail.com Anche questo evento avverrà via Zoom. Per ricevere il link scrivere all’indirizzo: asti@ipovedenti.it

Tesseramento 2022

Per tutti coloro che intendono ritirare la tessera associativa, la sede è aperta ogni lunedì e martedì, dalle 15,30 alle 18.