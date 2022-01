Incidente stradale a Cossombrato, intervento dell’elisoccorso

Un incidente stradale è accaduto questa mattina, domenica 9 gennaio, a Cossombrato.

Per cause ancora in corso di accertamento un’auto ha sbandato ed è uscita di strada finendo contro una pianta all’interno di un cortile di un’abitazione privata; la persona alla guida del mezzo è stata estratta dai Vigili del Fuoco di Asti, intervenuti con Aps e polisoccorso, in collaborazione con il personale del 118 intervenuto con l’ambulanza. E’ intervenuto anche l’elisoccorso, al momento non si conoscono le condizioni della persona.