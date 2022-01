Incidente a Refrancore, auto esce di strada e si ribalta

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 20 gennaio, una squadra dei Vigili del fuoco di Asti è intervenuta per un’incidente stradale con i mezzi Aps e Polisoccorso a Refrancore d’Asti.

Il motivo dell’intervento è un’uscita di strada di un autovettura, per causa ancora in corso di accertamento. Il conducente si trovava fuori dal mezzo ribaltato e dopo i primi soccorsi dei sanitari è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Successivamente l’autovettura è stata messa in sicurezza.

Sul posto anche i Carabinieri.