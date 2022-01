Incendio ad un deposito di legna a Mombercelli

Questa mattina, sabato 8 gennaio, prima di mezzogiorno i Vigili del fuoco del comando di Asti e del distaccamento volontario di Nizza Monferrato sono intervenuti a Mombercelli per un incendio di un deposito di legna adiacente ad una abitazione.

L’incendio, le cui cause sono in via di accertamento, ha interessato anche una parte del tetto; le operazioni du spegnimento dei Vigili del Fuoco, intervenuti con quattro automezzi, dono durate circa tre ore.