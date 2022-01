Intervento dei Vigili del Fuoco oggi pomeriggio, sabato 29 gennaio, ad Asti.

In zona industriale (Viale del Lavoro), all’interno del cortile di una ditta, si è sviluppato un incendio ad un autocarro, con la cabina avvolta dalla fiamme, per cause ancora in corso di accertamento; sul posto è intervenuta la squadra del comando di Asti che ha spento il fuoco. Sul posto anche la Polizia di Asti e la Polizia Locale.