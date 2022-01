Un pensiero per riflettere con il Vangelo di oggi, domenica 9 gennaio 2022.

Antifona

Battezzato il Signore, si aprirono i cieli

e come una colomba lo Spirito discese su di lui,

e la voce del Padre disse:

«Questi è il mio Figlio, l’amato:

in lui ho posto il mio compiacimento». (Cf. Mt 3,16-17)

Vangelo

Dal Vangelo secondo Luca Lc 3, 15-16. 21-22

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Parola del Signore.