Il saluto e il cordoglio delle amiche per la prematura scomparsa di Nella Buccafurni

E’ scomparsa improvvisamente a soli 62 anni, dopo aver da poco scoperto un male insinuoso ed incurabile, Nella Buccafurni. Originaria di Castelnuovo Don Bosco, aveva vissuto per alcuni anni nel braidese per poi trasferirsi nell’ albese dove aveva dapprima lavorato per Gazzetta d’ Alba e poi presso uno studio medico polispecialistico. Amante dei viaggi e del bello, si concedeva mete all’insegna della cultura e della scoperta di luoghi ricchi di storia e tradizioni. Curava il suo giardino e la casa in modo encomiabile. Lascia amici, parenti e conoscenti in ambito lavorativo e non sgomenti per la dipartita così repentina. Ti auguriamo buon viaggio, Nella!

Le tue amiche