Il gonfalone della Regione Piemonte domani ai funerali di Stato del presidente del Parlamento europeo David Sassoli

Ai funerali di Stato per la scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, domani a Roma, sarà presente il gonfalone della Regione Piemonte.

“È il modo con cui il Piemonte desidera stringersi alla famiglia e alle persone che più gli erano care, ma anche alle istituzioni europee di cui David Sassoli rappresentava con grande passione e autorevolezza una delle realtà più importanti – spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Della sua dedizione, del suo rispetto, dei suoi valori continueremo a farci portavoce. In Italia, in Europa e nel mondo”.