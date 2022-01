Il gennaio di informazione di ATnewsKids

Di cosa abbiamo parlato nel mese di gennaio su ATnewsKids? Se vi siete persi qualcosa, ecco l’indice degli articoli che la redazione ha proposto ai nostri giovani lettori.

Come già avvenuto a dicembre, vi presentiamo l’indice degli articoli di ATnewsKids.it con il riepilogo online. Niente più pdf mensile, questo per concentrarci sempre di più verso il nostro obiettivo che ci ha contraddistinto fin dalla nascita di questo progetto rivolto ai più giovani, dai 7 ai 13 anni: educare all’informazione online in modo consapevole. Online non ci sono solo giochi, svago, fake news o pericoli. Ci sono anche realtà in cui avere fiducia, c’è chi, come noi, lavora ogni giorno per aiutare le persone ad informarsi e, con ATnewsKids, ci sforziamo ancora di più per farlo in modo semplice e chiaro!

INDICE ARTICOLI GENNAIO 2022

Ricorrenze.

Giornata della Memoria: la storia di un violino e di Guido, il più piccolo astigiano deportato

Astigiano.

Oggi è il compleanno di Vittorio Alfieri: com’era da ragazzino il nostro illustre concittadino?

Il circo ad Asti: posizioni a confronto e l’importanza di un dialogo costruttivo

Politica.

Il 24 gennaio si eleggerà il Presidente della Repubblica: tra i grandi elettori anche tre piemontesi

La parola ai ragazzi.

No alla violenza: l’appello di un giovane studente della Scuola Media Parini

Laboratori.

Personaggi Lego per imparare la motricità fine e sviluppare la memoria: gli insegnamenti di Linda

Curiosità.

I “Giorni della merla”: perché il 29, 30 e 31 gennaio si chiamano così?

La leggenda del Quarto Re Magio