Il Comune di San Damiano aderisce a Calendaria 2022, un progetto tutto al femminile

Il Comune di San Damiano ha aderito al progetto Calendaria 2022, realizzato dall‘Associazione Toponomastica femminile. Il calendario è dedicato a 62 donne europee che si sono distinte in vari campi, in relazione a 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030. Il Comune di San Damiano ha acquistato 25 copie del calendario. “Attualmente lo stiamo distribuendo alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni e fondazioni in cui il ruolo apicale è affidato a una donna” commenta il sindaco Davide Migliasso.

Il comune ha sviluppato un uovo bando per elargire un contributo a sostegno dei pagamenti delle utenze domestiche e della tariffa Tari in riferimento a nuclei familiari in difficoltà economica per gli effetti della pandemia. Il contributo è una tantum. Per i requisiti e le modalità di partecipazione al bando, la modulistica è presente sul sito del Comune di Asti. Non è possibile partecipare se sono già stati ricevuti contributi nelle precedenti graduatorie dei mesi scorsi.

Altre notizie dal paese:

– E’ stata attivata una convenzione con la fondazione Elvio Pescarmona, che gestisce l’omonima casa di riposo. La fondazione interverrà, su segnalazione dei servizi sociali del Comune, nell’integrazione delle rette in ambito socio sanitario nei confronti di persone svantaggiate.

– Sono state realizzate analisi sulle acque reflue nell’ impianto di compostaggio presente sul territorio comunale. Le analisi hanno dato esito regolare. La società Gaia S.P.A. ha in programma alcuni interventi di manutenzione e miglioramento del sito.

– Attualmente sono 213 i positivi al Covid nel territorio comunale. 6 le classi attualmente in DAD mentre negli uffici comunali, su 35 dipendenti, solo uno è in quarantena e non si registrano ritardi o disservizi.

– Sono in arrivo oltre 100 libri per bambini e ragazzi nella biblioteca comunale. E’ prevista una presentazione dei nuovi volumi sabato 22 gennaio dalle 10.30 alle 12. Per accedere ai locali è necessario il rispetto delle attuali misure anti Covid