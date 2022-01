I Babbi Natale astigiani raccolgono 550 euro per il progetto Bibliotenda della Biblioteca Astense

Babbo Natale è arrivato anche in Biblioteca: letteralmente!

I Babbi Natale astigiani sono un folto gruppo di giovani che dal 2018 si ritrova nel periodo delle feste per la ‘Cena dei Babbi Natale’, nel corso della quale viene organizzata una raccolta fondi da dedicare a istituzioni o iniziative del territorio.

Quest’anno la Cena si è tenuta presso il ristorante La Ferté ed è stata accompagnata dai vini offerti dalla cantina Sant’Agata di Franco Cavallero; oltre ottanta ‘Babbi’ (nella foto credit Efrem Zanchettin), tutti e tutte con la divisa d’ordinanza, hanno raccolto offerte per 550 Euro, che hanno deciso di destinare alla Biblioteca Astense per il progetto Bibliotenda, la tensostruttura riscaldata e illuminata collocata nel cortile della stessa e pensata per ospitare eventi.

Un’iniziativa originale a sostegno della Biblioteca, molto apprezzata. “Si ringraziano i simpatici ‘Babbi’, con l’augurio che il progetto della Bibliotenda trovi nel corso dei prossimi mesi altri e numerosi sostenitori (si accettano anche senza barba bianca e abito rosso!)” chiosa la nota della Biblioteca Astense.