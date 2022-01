Grande partecipazione al primo incontro del Cantiere Genitori 5.0

Mercoledì 26 gennaio si è svolto il primo incontro del Cantiere Genitori 5.0 organizzato dall’Istituto Comprensivo 3 Angela Chiappino di Asti in collaborazione con l’Associazione Genitorinsieme. E’ stato un grande successo per la numerosa partecipazione e soprattutto per l’intensità delle riflessioni proposte dai relatori il Prof. Riziero Zucchi pedagogista e fondatore della Pedagogia dei genitori e la dott.ssa Erica Guarino, psicomotricista e consulente.

Il Prof Zucchi ci ha proposto con sensibilità ed entusiasmo una riflessione sulla genitorialità che è un’esperienza collettiva che coinvolge la famiglia, la scuola ed il territorio in una alleanza densa di speranza e di sogno per i nostri ragazzi, soprattutto in un momento storico così difficile come il nostro. Il genitore può e deve riscoprirsi capace di guardare i propri figli con una oggettività dinamica, cioè con il distacco affettuoso che permette al bambino di crescere libero ma forte della presenza dei genitori e degli insegnanti come guida autorevole.

La parola è andata poi alla Dott.ssa Erica Guarino che ha centrato la sua riflessione sul tempo della famiglia, che è un tempo prezioso e a volte, soprattutto durante le situazioni di quarantena legate al Covid, può essere una sfida per la famiglia. Il tempo insieme può diventare una grande opportunità di crescita insieme e di negoziazione, per creare una “cultura di famiglia” capace di trasformare il tempo insieme in un tempo di condivisione e di qualità, in cui ci si accoglie e si gode dello stare insieme nel rispetto dei propri confini e bisogni.

A chiusura della serata una piacevolissima sorpresa: l’incursione artistica di Antonio Catalano, celebre pittore, poeta, artista eclettico e amico speciale dei bambini che ha regalato alcune sue riflessioni sul tempo e sulla magia dell’infanzia senza tempo e ha letto la sua bellissima poesia “ I bambini devono sbucciarsi le ginocchia”.

“Ringraziamo con affetto i nostri ospiti che hanno reso così speciale la prima serata del nostro Cantiere Genitori e invitiamo tutti a partecipare mercoledì 23 febbraio per il secondo appuntamento con il Dott. Giuseppe Bonavolontà psicoterapeuta asl, la Dott.ssaCristina Nigra e la Dott.ssa Mina Faretina del Consultorio familiare F. Baggio Asti dal titolo: ‘Emozioni e intelligenza emotiva nell’età dello sviluppo. Quando la mamma e il papà litigano. Le emozioni dei più piccoli’” chiosano Isabella Sorgon referente genitorialità IC3 e Giuseppe Cordaro Presidente Genitorinsieme.

Di seguito il link del video youtube della serata del 26 gennaio: https://youtu.be/ScILPzEnWx8