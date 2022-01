Giorgio Calabrese confermato presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute

Il noto dietologo astigiano Giorgio Calabrese, nei giorni scorsi, è stato rieletto, per il terzo mandato consecutivo, presidente del Comitato nazionale Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute

Moltissimi i messaggi di congratulazioni e stima, tra cui quello del primo cittadino di Asti che in una lettera scrive:

Carissimo Giorgio,

desidero congratularmi per la tua recente rielezione a Presidente del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute che ha in carico la valutazione del rischio nella catena alimentare e fornisce, al più alto livello, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni che si occupano di gestione del rischio, in primis al servizio sanitario nazionale.

Si tratta di un incarico di prestigio che testimonia la tua alta professionalità e la tua qualificata competenza e la rielezione per acclamazione per il terzo mandato consecutivo conferma che sei “l’uomo giusto al posto giusto”.

Ti auguro buon lavoro e sono certo che continuerai ad affrontare questo incarico con la professionalità e la disponibilità che da sempre ti contraddistinguono.

Con stima e affetto.

Dott. Maurizio Rasero